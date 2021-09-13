Волонтерскую программу «Первый шаг» запустят в школах Москвы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В школах столицы начинается волонтерская программа «Первый шаг». Ее организует ресурсный центр «Мосволонтер» совместно с Московским центром «Патриот.Спорт» для учащихся от семи до восемнадцати лет. С ними будут участвовать руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования и вожатые из 80 общеобразовательных организаций.

— Стартует первая программа, которая поможет развить систему волонтерских отрядов в общеобразовательных организациях Москвы. Благодаря «Первому шагу» мы сможем продвигать идеи добровольчества в школьной среде, а помогут нам в этом не менее 80 школ, и свыше 20 из них станут базовыми площадками по координации действий школ округа и проведения совместных мероприятий, — сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Программа пройдет в 2021/22 учебном году. Она состоит из двух модулей для руководителей волонтерских отрядов, педагогов и вожатых. Их научат создавать отряды, проводить мастер-классы и продвигать волонтерство в школе.

За год в учебных организациях пройдут более 50 мероприятий различных форматов — от мастер-классов до ролевых игр, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно названы доступные московским школьникам образовательные проекты. Например, школьники разных возрастов и студенты колледжей смогут увидеть и обсудить с педагогами, актерами и режиссерами фильмы разных жанров из золотого фонда отечественного кинематографа. Ознакомиться со списком фильмов с учетом возрастных особенностей детей можно на официальном сайте проекта «Московское кино в школе».