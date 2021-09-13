Анастасия Ракова сообщила, что в школах Москвы не будут вводить систему распознавания лиц

Фото: Комплекс социального развития

Власти Москвы не планируют вводить систему распознавания лиц в школах. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц, — рассказала она в интервью ТАСС.

При этом согласие на введение такой системы обязательно должны дать родители учащихся.

Также Ракова рассказала о результатах эксперимента с быстрыми тестами на COVID-19. Они на 85 процентов совпадают с результатами ПЦР-тестов. Это отличный результат, который позволяет начать лечение на сутки–полтора раньше. Таким образом удается избежать некоторых запущенных стадий заболевания.

Кроме того, заместитель мэра сообщила, что уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19.