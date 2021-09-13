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Телеведущий Евгений Попов: Спорт должен прийти в каждый двор

Павел Гриднев

Общество
Телеведущий Евгений Попов: Спорт должен прийти в каждый двор
Фото: Игорь Дегтярев

Состоялся товарищеский хоккейный матч между командами «Звезда России» и «РосПресса». Звездные представители спорта и культуры сразились в ледовом поединке с известными тележурналистами, представляющими «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ».

Цель мероприятия — популяризация хоккея и здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

На «разогреве» у известных спортсменов выступили юные воспитанники спортивной школы, которые показали зрителям свои хоккейные навыки, полученные во время регулярных тренировок.

По словам организаторов, прошедший праздник должен символизировать единство взрослых и юных спортсменов, связанных одной традицией спортивных достижений, единым девизом хоккеистов всех возрастов «Будь первым!».

— В нашем движении принцип, чтобы папы приводили на лед своих детей. Так мы прививаем любовь к спорту подрастающему поколению. И когда мы проводим наши матчи, то зрители видят, что в хоккей играют люди самых разных профессий. Это привлекает в спорт даже тех, кто раньше считал невозможным свое участие в хоккейных матчах, — рассказал президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта Российской Федерации Владимир Уткин.

Мастер спорта международного класса, старший тренер школы Академии хоккея Тимофей Шишканов тренирует детей от 4 до 15 лет.

—У нас в секциях занимается около 250 ребят. Есть и дети известных людей. Нашу школу поддерживают знаменитые хоккеисты, победители международных соревнований. Это важно для развития детского спорта, — рассказал Шишканов.

В состав движения «Звезда России» входят свыше 300 известных спортсменов, политиков, деятелей культуры. Движение постоянно проводит показательные матчи в разных городах страны.

Участник сборной «Звезда России» — журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Он давно увлекается хоккеем, а участие в нынешнем матче объяснил желанием привлечь внимание к развитию спорта в стране и в Москве, в частности.

— Хоккей закаляет волю, формирует характер, развивает лидерские качества, необходимые в жизни. Я очень рад принять участие в этом матче. Хотелось бы, чтобы как можно больше известных людей популяризировали спорт, — заявил Попов. — Безусловно, важно, чтобы занятия спортом были доступны для всех желающих. И тут важный момент, чтобы различные спортивные секции располагались возле дома.Спорт должен буквально прийти в каждый двор.

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