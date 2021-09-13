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Станислава Любшина госпитализировали после падения во время спектакля в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Станислава Любшина госпитализировали после падения во время спектакля в Москве
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Народного артиста России Станислава Любшина госпитализировали после того, как он поскользнулся во время спектакля в Художественном театре МХТ имени Чехова, ведущим актером которого он является. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе театра.

— Станислав Андреевич в субботу во время спектакля «Чайка» нечаянно поскользнулся. Но ничего не повредил, все с ним хорошо, — сообщили «ВМ» в пресс-службе театра.

В пресс-службе добавили, что 88-летний актер в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей, где он пробудет неделю.

СПРАВКА «ВМ»

Станислав Любшин родился 6 апреля 1933 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1959 году. Спектакль «Пять вечеров» в театре «Современник» стал его дебютом.

С 1981 года он служит в МХТ им. Чехова. Роль в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» принесла ему известность. Он награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы.

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