Квартиру столичного экспедитора ограбили на 300 тысяч рублей
Мужчина, работающий экспедитором, стал жертвой неизвестных грабителей на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 13 сентября.
40-летний житель района Некрасовка сообщил в полицию, что в квартире по улице 2-я Вольская, где он проживал, неизвестные ударили его по голове, от чего он потерял сознание.
Очнувшись, он обнаружил, что из квартиры пропали 76 тысяч рулей, документы, личные вещи, бытовая техника, мобильные телефоны и другое имущество.
Материальный ущерб составил около 320 тысяч рублей.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
Жертвой домушников на минувших выходных стала также олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряная призерша Олимпиады в Токио по теннису Елена Веснина. Неизвестные ограбили ее дом в Московской области и в числе прочего украли обе олимпийские награды.