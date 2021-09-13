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Квартиру столичного экспедитора ограбили на 300 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Квартиру столичного экспедитора ограбили на 300 тысяч рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Мужчина, работающий экспедитором, стал жертвой неизвестных грабителей на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 13 сентября.

40-летний житель района Некрасовка сообщил в полицию, что в квартире по улице 2-я Вольская, где он проживал, неизвестные ударили его по голове, от чего он потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил, что из квартиры пропали 76 тысяч рулей, документы, личные вещи, бытовая техника, мобильные телефоны и другое имущество.

Материальный ущерб составил около 320 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Жертвой домушников на минувших выходных стала также олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряная призерша Олимпиады в Токио по теннису Елена Веснина. Неизвестные ограбили ее дом в Московской области и в числе прочего украли обе олимпийские награды.

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