Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мать и отца убитой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав

Полина Долганова

Происшествия
Мать и отца убитой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав
Фото: Пресс-служба суда

Органы опеки требуют лишить родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав за неисполнение ими своих обязанностей в качестве отца и матери. Первое заседание по данному иску запланировано на 14 сентября. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального суда.

Помимо убитой школьницы в семье также воспитываются несовершеннолетние брат и сестра погибшей. Также в семье есть еще один ребенок — старшая сестра, которой уже исполнилось 18 лет.

— Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботится о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется, — говорится в Telegram-канале суда.

Аналогичное ходатайство было подано в отношении отца убитой школьницы Сергея.

В Тюмени 30 июня пропала девочка 2012 года рождения. Ребенок вышел из своего дома на улице Судостроителей и не вернулся. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позднее материалы были переданы Следственному комитету РФ.

27 августа суд арестовал до 25 октября подозреваемого в убийстве школьницы. Также стали известны подробности. Обвиняемый Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения утром 30 июня встретил девочку на лестнице. Заманив ее в квартиру, он связал ее скотчем. Сперва преступник изнасиловал ребенка, а после задушил.

Тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике, а 17 августа решил отнести его на берег озера Оброчного. В результате тело нашли поисковики.

Позже стало известно, что убийца около трех лет был сотрудником внутренних дел.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

Читайте также:
убийствоСудыродители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте