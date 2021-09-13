Мать и отца убитой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав

Фото: Пресс-служба суда

Органы опеки требуют лишить родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав за неисполнение ими своих обязанностей в качестве отца и матери. Первое заседание по данному иску запланировано на 14 сентября. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального суда.

Помимо убитой школьницы в семье также воспитываются несовершеннолетние брат и сестра погибшей. Также в семье есть еще один ребенок — старшая сестра, которой уже исполнилось 18 лет.

— Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботится о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется, — говорится в Telegram-канале суда.

Аналогичное ходатайство было подано в отношении отца убитой школьницы Сергея.

В Тюмени 30 июня пропала девочка 2012 года рождения. Ребенок вышел из своего дома на улице Судостроителей и не вернулся. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позднее материалы были переданы Следственному комитету РФ.

27 августа суд арестовал до 25 октября подозреваемого в убийстве школьницы. Также стали известны подробности. Обвиняемый Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения утром 30 июня встретил девочку на лестнице. Заманив ее в квартиру, он связал ее скотчем. Сперва преступник изнасиловал ребенка, а после задушил.

Тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике, а 17 августа решил отнести его на берег озера Оброчного. В результате тело нашли поисковики.

Позже стало известно, что убийца около трех лет был сотрудником внутренних дел.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.