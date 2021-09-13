Посетитель ночного клуба в центре Москвы лишился пальто за 100 тысяч рублей

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Россия, Москва, Тверская улица, 18к1 Карта всех событий

Отдых с друзьями в ночном клубе обернулся для 24-летнего москвича потерей дорогостоящего пальто. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 13 сентября.

С субботы на воскресенье мужчина пришел в увеселительное заведение, находящееся в доме 18, корпус 1, по улице Тверской. Там молодой человек оставил в гардеробе кашемировое пальто черного цвета, шелковый шарф, а также сумку, получив от гардеробщика два жетона.

Уже под утро, покидая заведение, посетитель клуба предъявил работнику номерки, чтоб получить свои вещи обратно, однако тот передал ему только сумку, а пальто и шарф найти не смог. Сотрудник гардероба предположил, что он мог перепутать номерки из-за большого количества посетителей, и предложил дождаться закрытия клуба. Однако дорогостоящие предметы одежды москвича так и не нашлись. Мужчина обратился в полицию.

По его словам, пальто он купил минувшей весной за 100 тысяч рублей, а шелковый шарф — за десять тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Недавно поход в увеселительное заведение обернулся крупной потерей еще для одного москвича. Мужчина лишился телефона стоимостью 67 тысяч рублей, когда возвращался домой из бара в центре столицы.