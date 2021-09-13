«Вызов мировому сообществу»: политолог пояснила, как пуски ракет КНДР воспримут за рубежом

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Успешные испытания КНДР новых ракет большой дальности будут восприняты как «вызов мировому сообществу». В частности, они подготовят почву для обвинения Северной Кореи со стороны США. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.

По словам специалиста, испытания северокорейских ракет — это новые «риски» для Японии, США и Южной Кореи. В дальнейшем государство могут обвинить в «запугивании», считает Елисеева. Действия КНДР не представляют опасности для России, подчеркнула она.

— Вероятнее всего, испытания КНДР будут восприняты мировой общественностью (Японией, США, Южной Кореей) как вызов, как новые риски. Дальность поражения ракеты составляет 1500 км. Вот почему это будет расцениваться как угроза. В дальнейшем мы, скорее всего, увидим обвинения в адрес КНДР. Испытания будут считать запугиванием, — прокомментировала политолог.

Собеседница «ВМ» назвала манипуляциями испытания ракет Северной Кореей и пояснила: такие действия всегда вызывают ажиотаж со стороны США. Она предположила, что произошедшее может послужить поводом для введения новых санкций и «ярких заявлений».

— Любые подобные манипуляции со стороны Северной Кореи вызывают ажиотаж со стороны США. Возможно и дальнейшее обвинение: мировое сообщество такие испытания всегда воспринимало как угрозу, как очередной повод для ярких заявлений вплоть до введения санкций. Это хорошая почва для обвинений США в адрес Северной Кореи, — пояснила Елисеева.

Она добавила, что на данный момент в испытаниях КНДР «нет ничего страшного». Пхеньян развивает свою военную программу, занимается обороной государства. Власти Северной Кореи «имеют на это полное право», считает собеседница «ВМ».

Успешные испытания нового типа ракет прошли в Северной Корее 11 и 12 сентября. Пхеньян называет крылатые ракеты «стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение». Власти США осведомлены об испытаниях КНДР. Они продолжают следить за ситуацией, «находятся в тесных консультациях с союзниками и партнерами».