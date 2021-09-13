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«Держала на цепи»: в Петербурге арестовали женщину, которая издевалась над своими детьми

Полина Долганова

Происшествия
«Держала на цепи»: в Петербурге арестовали женщину, которая издевалась над своими детьми
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая подозревается в истязании своих детей. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 31-летняя женщина била деревянной палкой шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына. Также мать плохо кормила детей и держала их на цепи в коридоре своей квартиры на проспекте Энергетиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

В ближайшее время женщине предъявят обвинение, подытожили в ведомстве.

13 сентября сообщалось, что органы опеки требуют лишить родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав за неисполнение ими своих обязанностей в качестве отца и матери. Школьница 2012 года рождения пропала 30 июня. Ребенок вышел из своего дома на улице Судостроителей и не вернулся. Тело девочки обнаружили только в конце августа. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 27 августа суд арестовал до 25 октября подозреваемого в убийстве девочки. Также стали известны подробности преступления.

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