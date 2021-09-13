Отопительный сезон стартует в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Московской области запускают отопление, чтобы при наступлении холодов местные жители не замерзли. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По его словам, Подмосковье готово к отопительному сезону на 98,9 процента.

— Мы сегодня (13 сентября) уже начнем пуск тепла для того, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура, — заявил министр.

Он подытожил, что топки в тестовом режиме начались в области еще в прошедшую пятницу, 10 сентября, передает РИАМО.

9 сентября в столице начали включать отопление в социальных учреждениях при получении от них соответствующей заявки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, заявки о досрочном включении отопления подали уже порядка сорока учреждений. При этом решение о начале отопительного сезона в городе будет принято с учетом погодных условий.

Также заместитель мэра отметил, что включение отопления не происходит одномоментно, технологический срок этого процесса составляет пять дней.