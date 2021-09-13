Более 700 пар поженились в День города в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В День города в столице поженились более 700 пар. При этом к торжественной дате решили приурочить церемонию около 1400.

— Торжественные церемонии бракосочетания прошли в пятницу и субботу, 10 и 11 сентября. Также в ночь с 11 на 12 сентября на станции метро «Маяковская» поженились две пары, — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Отмечается, что торжества проводились не только в ЗАГСах или дворцах бракосочетания, но и на 23 выездных площадках. Среди них станции метро, исторические особняки, смотровые площадки, рестораны, Останкинская башня и «Москва-Сити». Около 350 пар поженились именно на выездных площадках.

Всего в сентябре запланировали создать семью около 16 тысяч пар. Этот месяц входит в тройку самых популярных для вступления в брак, передает официальный сайт мэра Москвы.

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