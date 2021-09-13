Народный календарь. Чего нельзя делать 14 сентября, чтобы не потерять здоровье и деньги

Фото: Пресс-служба Госдумы

14 сентября Русская православная церковь почитает память святого Симеона. В этот день запрещается подметать пол. Говорят, что так можно вымести счастье, здоровье и деньги. Не пылесосьте в это время, нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, их необходимо отдать малоимущим или тем, кто в этом нуждается.

Известно, что 14 сентября завершается старый жизненный цикл и начинается новый. Это идеальное время для того, чтобы перебраться в новый дом. Новый цикл также подходит для заключения важных сделок.

Наиболее удачное время для свадебных церемоний — это с 14 сентября по 28 ноября. Свадьба в это время точно будет счастливой, пара проживет долгую и прекрасную жизнь вместе. Счастье в браке можно обрести, если в этот день парень посватается к девушке.

Запрещается отправляться в долгий путь, поездки в этот день могут обернуться проблемами с денежными средствами и даже различными заболеваниями.

Приметы погоды:

Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме.

Ясно на Семена –— осень погожей будет.

Если гуси улетают, то зима будет ранней.

Праздники:

День слушания шорохов

День слушания шорохов отмечают жители многих стран 14 сентября.

Где бы человек ни жил, в городе или небольшом селе, его всегда сопровождают какие-либо звуки. В дневное время их очень много. Каждую секунду жители больших мегаполисов и маленьких поселков спешат по своим делам, стараясь успеть сделать как можно больше из того, что они запланировали.

Для того чтобы каждый человек мог услышать чудесную музыку шорохов, был придуман специальный праздник. Его цель — помочь людям ненадолго остановиться и услышать удивительную и вместе с этим уникальную мелодию шорохов.

Праздник междусобойщиков

Довольно необычное торжество отмечают люди 14 сентября — это праздник междусобойщиков. Какими бы общительными или замкнутыми ни были люди, они довольно часто посещают определенные вечеринки.

Друзья могут встретиться где угодно. У одного из них дома, в кафе или ресторане. Зачастую они обсуждают последние события, которые произошли в их жизни, делятся друг с другом новостями или просто разговаривают на общие темы. Именно таким людям и посвящен один из праздников, который отмечают 14 сентября. Отметить праздник междусобойщиков довольно просто. Для этого нужно всего лишь организовать встречу близких друзей.

День пончика с кремовой начинкой

В России, в отличие от США и некоторых стран Европы, сладкое лакомство в виде пончика не сильно распространено. Однако для жителей США пончики являются одним из самых любимых видов выпечки.

14 сентября принято с удовольствием кушать именно пончики с кремовой начинкой, отдавая предпочтение именно этому виду выпечки.

День поедания большого сэндвича

Данный праздник наиболее распространен на территории США. Он посвящен одному из гастрономических блюд — сэндвичу. Это лакомство состоит из двух или более кусков хлеба, между которыми обычно располагается начинка в виде колбасы или мяса, а также всевозможных соусов, пасты или варенья.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 14 сентября, чтобы не потерять здоровье и деньги

События:

У кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид

Харун ар-Рашид, или Справедливый — пятый багдадский халиф из династии Аббасидов.

Харун превратил Багдад в блестящую и интеллектуальную столицу Востока. Он возвел для себя роскошный дворец, основал в Багдаде большой университет и библиотеку, строил школы и больницы, покровительствовал наукам и искусствам, поощрял занятия музыкой, привлекал ко двору ученых, поэтов, врачей и музыкантов, даже из числа иностранцев. Сам увлекался наукой и писал стихи. При нем в Халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремесла, торговля и культура (преимущественно литература).

Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву

После Бородинского сражения — крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года — Кутузов принял решение отступать. Он понимал, что еще одного генерального сражения армия не выдержит, и чтобы сохранить боеспособность русских, войска отступили и оставили Москву Наполеону.

14 сентября 1812 года Наполеон занял Москву без боя. Французская армия вступила в опустевшую Москву. Наполеон был уверен в том, что, захватив город, он заставит императора Александра I подписать капитуляцию. Однако русские не стали просить мира, более того, по приказу генерал-губернатора Ростопчина были подожжены продовольственные склады.

Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина

В сентябре 1911 года император Николай II с семьей и приближенными, в том числе и с премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным, находились в Киеве на торжествах по случаю открытия памятника императору Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного права.

Вечером 14 сентября 1911 года императорская семья и все окружение присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева. Во время спектакля агент охранки Дмитрий Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера.

Петр Аркадьевич Столыпин скончался через четыре дня после покушения. В первых строках его завещания было написано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено: его похоронили в Киево-Печерской лавре.

Родились:

1932 год — Игорь Кириллов, советский и российский телеведущий, диктор телевидения, актер, народный артист СССР.

1965 год — Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, 3-й президент Российской Федерации (2008–2012 годы), 10-й председатель правительства РФ (2012–2020).

1969 год — Сергей Дроботенко, российский юморист, актер, радио- и телеведущий, драматург.

1983 год — Эми Уайнхаус (умерла в 2011 году), британская певица, автор песен.

Именины отмечают: Татьяна, Марфа, Наталья, Семен.