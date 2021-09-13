Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на проходившей в Кремле встрече с членами паралимпийской сборной предположил, что он может уйти на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в его окружении.

— Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется идти. Много людей болеет вокруг, —цитирует российского лидера РИА Новости.

Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин выразился «образно».

Сам президент России сделал прививку от COVID-19 еще в феврале. На тот момент в гражданском обороте были две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Из них политик выбрал вторую, так как первая, по его словам, действует меньше по времени, несмотря на то что после нее нет никаких побочных явлений, в том числе и подъема температуры.

Президент рассказывал, что после первого укола он ничего не почувствовал. Спустя четыре часа в месте прививки появилась небольшая чувствительность. После второго укола российский лидер около полуночи измерил температуру — она составила 37,2 градуса. Наутро президент проснулся с температурой 36,6. Спустя 20 дней у президента проверили кровь, результаты исследования показали высокий уровень защиты.