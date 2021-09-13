Названы сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG

Фото: nord-stream2.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для ее сертификации как независимого оператора трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 13 сентября.

— У Федерального сетевого агентства, таким образом, есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и передать его Еврокомиссии, — говорится в сообщении.

Вердикт будет вынесен не позднее 8 января 2022 года. При этом компания направила заявку еще в июне, отмечает РИА Новости.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.