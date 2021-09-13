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Водитель иномарки сбил ребенка во дворе на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водитель иномарки сбил ребенка во дворе на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 65 Карта всех событий

На северо-западе столицы десятилетний мальчик угодил под колеса легкового автомобиля на дворовой территории. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе дома 65 на улице Свободы. Водитель автомобиля «Форд» наехал на мальчика, когда тот выбежал из-за припаркованных автомобилей.

— В результате наезда 10-летний пешеход, с предварительным диагнозом «закрытый перелом правой голени» госпитализирован в медучреждение, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В пресс-службе призвали водителей быть максимально внимательными при проезде мест возможного появления детей.

Еще одно ДТП с участием пешеходов произошло в этот же день на территории района Котловка. Там водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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