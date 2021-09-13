Началась эксплуатация двух домов в ЖК «Саларьево парк» в ТиНАО

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

Две новостройки на 285 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Саларьево парк» в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что корпуса 35 и 36 в ЖК «Саларьево парк» получили разрешение на старт эксплуатации.

Многоэтажки построили около деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском. В корпусе 35, общая площадь которого составляет 11 тысяч квадратных метров, предусмотрены 135 квартир и 41 нежилое помещение. Здесь расположат хозяйственные кладовые.

Корпус 36 площадью 11,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 150 квартир и 42 хозяйственные зоны.

На первом этаже зданий разместят магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие предприятия сферы обслуживания. Дворовую территорию уже благоустроили и засадили деревьями и кустарниками. На территории ЖК есть общеобразовательная школа на 1150 воспитанников и три детских сада, добавили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе ведомства сообщили, что новый корпус жилого комплекса «Столичные поляны» на 480 квартир возвели в Юго-Западном административном округе в районе Южное Бутово. В настоящий момент в стадии подготовки находятся документы для введения постройки в эксплуатацию.