Корпус жилого комплекса «Столичные поляны» на 480 квартир достроили в ЮЗАО

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Новый корпус жилого комплекса «Столичные поляны» на 480 квартир возвели в Юго-Западном административном округе в районе Южное Бутово. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Новостройка появилась на пересечении улиц Поляны и Скобелевской.

Руководитель ведомства Игорь Войстратенко заявил, что возведенный корпус полностью соответствует требованиям проектной документации. По его словам, в настоящий момент в стадии подготовки находятся документы для введения постройки в эксплуатацию.

Дом на 480 квартир общей площадью почти 22 тысячи квадратных метров вытянулся на 33 этажа вверх. Жилые помещения предусмотрены со второго уровня, а на первом появятся коммерческие предприятия и общественные зоны: магазины, кафе, кладовые и многое другое.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что «Столичные поляны» расположились недалеко от станции Московского метрополитена «Улица Скобелевская». При этом комплекс построили рядом с Бутовским лесопарком, а дворы сделали без парковок для автомобилей — здесь оборудовали спортивные и детские площадки, сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Во вторник, 7 сентября, в Мосгосстройнадзоре заявили, что культовый кинотеатр «Янтарь» на Открытом шоссе в столице готовится к открытию после масштабной реконструкции. Здание перепрофилируют в общественный центр для жителей района Преображенское.