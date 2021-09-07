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Реконструкция кинотеатра «Янтарь» завершилась на Открытом шоссе в Москве

Виктория Сикерина

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Реконструкция кинотеатра «Янтарь» завершилась на Открытом шоссе в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Открытое шоссе, 4с1Карта всех событий

Культовый кинотеатр «Янтарь» на Открытом шоссе в столице готовится к открытию после масштабной реконструкции. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Здание перепрофилируют в общественный центр для жителей района Преображенское. Здесь на территории площадью почти 14 тысяч квадратных метров расположатся торговые галереи, кинокомплекс, рестораны и кафе.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент внутри объекта уже установили лифты и эскалаторы, а также озеленили и благоустроили территорию около бывшего советского кинотеатра.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Многофункциональный центр готовится к вводу в эксплуатацию, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он добавил, что арендаторы помещений в здании выполнят их отделку и установят необходимое оборудование после ввода в эксплуатацию.

На официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова Игоря Войстратенко заключили, что кинотеатр «Янтарь» после реконструкции прошел все необходимые экспертизы и инспекционные проверки.

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства сообщили, что кинотеатр, фуд-корт и игровая зона появятся в торгово-развлекательном центре в столичном районе Бирюлево.

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