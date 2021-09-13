Более 700 лабораторий ведущих вузов проведут экскурсии для школьников Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 700 научных лабораторий в ведущих российских университетах в столице проведут экскурсии для школьников 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ в понедельник, 13 сентября.

В ведомстве отметили, что ученики смогут посмотреть, как работают действующие ученые в таких лабораториях, задать интересующие вопросы о поступлении и профессии, а также понаблюдать за экспериментами.

— Цель масштабной акции, которая проводится в Год науки и технологий, — показать школьникам, что наука может быть понятной и увлекательной, рассказать им о научных направлениях и наладить диалог между учеными и подрастающим поколением, — написали в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что для реализации акции в Москве подготовили 722 лаборатории на базе научных и образовательных учреждений. Большая часть из них работает по грантам президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Этот проект направлен на создание перспектив в карьере для молодых исследователей.

Также в пресс-службе заявили, что первые группы школьников уже сформировали. Они отправятся в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (РАН), Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и многие другие научные центры, передает официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ.

В понедельник, 13 сентября, в Московской электронной школе (МЭШ) появился новый сервис «Портфолио учащегося». Функция предназначена для хранения достижений школьника — его успехов в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.