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Управляющая столичным хостелом попалась на фиктивной постановке на учет иностранцев

Анастасия Колоскова

Происшествия
Управляющая столичным хостелом попалась на фиктивной постановке на учет иностранцев
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Товарищеском переулкеКарта всех событий

Сотрудники столичного отдела уголовного розыска задержали женщину, которая подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По словам представителя ведомства, 25-летняя женщина занимала должность руководителя хостела, который располагается в Товарищеском переулке. Используя доступ к программному обеспечению компании, она за деньги ставила на миграционный учет иностранных граждан. При этом ей было достоверно известно, что пребывать по данному адресу никто из них не будет.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Подозреваемую до заседания суда отпустили под подписку о невыезде.

До этого столичная полиция задержала мужчину, который взял в одном из банков кредит на сумму свыше 13,5 миллиона рублей по поддельным документам. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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