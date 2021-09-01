Мужчина взял в банке кредит почти на 14 миллионов рублей по фальшивым документам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичная полиция задержала мужчину, который взял в одном из банков кредит на крупную сумму денег по поддельным документам. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, в 2019 году мужчина пришел для заключения кредитного договора в один из московских банков. Среди документов для его оформления он предоставил паспорт РФ и копии свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и о постановке на налоговый учет. Сотрудники банка не выявили подлога, договор был заключен и мужчина получил свыше 13,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время злоумышленник прекратил выплачивать задолженность по кредиту, а затем вовсе перестал выходить на связь. Сотрудники банка выяснили, что предоставленные во время заключения договора документы фальшивые. Тогда они обратились в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Необычный случай мошенничества произошел в августе этого года в Подмосковье. Трое мошенников устроили подставное ДТП с пенсионером, что вымогать у него деньги.