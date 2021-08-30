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Трое мошенников устроили подставное ДТП с пенсионером в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Трое мошенников устроили подставное ДТП с пенсионером в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в организации подставного ДТП в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 30 августа.

— Предварительно установлено, что один из злоумышленников, двигаясь на автомобиле в плотном потоке, целенаправленно подыскал среди других водителей мужчину преклонного возраста. Совершая опасные маневры, он вынудил пенсионера проехать вплотную к припаркованной на обочине иномарке, в которой находился еще один участник группы, — рассказала представитель ведомства.

Второй злоумышленник догнал пенсионера и обвинил его в совершении ДТП. В качестве доказательства он незаметно нанес потертости с помощью наждачной бумаги на автомобиле потерпевшего, добавила Волк.

Видео: Пресс-служба МВД

После этого мошенник позвонил третьему сообщнику, который представился пенсионеру сотрудником правоохранительных органов. Он предложил пожилому мужчине на месте возместить ущерб. Также собеседник пригрозил пожилому мужчине лишением прав за оставление места инцидента.

Пенсионер не стал возражать. После этого мужчина поехал домой, взял 120 тысяч рублей, вернулся на место ДТП и передал деньги мошенникам.

Позже пожилой мужчина обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе обысков у фигурантов обнаружили поддельные регистрационные знаки, сим-карты, мобильные телефоны, рации, а также два автомобиля, которые, предположительно, использовались для преступлений.

Участники группы могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Егорьевске, Щелкове, Серпухове и Воскресенске, уточнила представитель ведомства. Подозреваемых заключили под стражу, отмечается на сайте МВД.

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