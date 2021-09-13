Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

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Венгр Виктор Кашшаи ушел в отставку с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 13 сентября.

— Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры, — рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

За административные вопросы в период вакантности будет отвечать замруководителя департамента судейства Павел Каманцев, добавил Хачатурянц.

Кашшаи отметил, что под его руководством в России были разработаны новая стратегия и система судейской деятельности в соответствии с высочайшими европейскими стандартами. С января 2020 года, по его словам, в Российской премьер-лиге дебютировали шесть новых судей, также в стране начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы отечественных судей было признано ФИФА и УЕФА, так как в этом году они назначали их на все крупные международные мероприятия, подчеркнул он. Среди таковых — Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио, приводит слова Кашшаи сайт РФС.

13 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданностью для тренерского штаба.

Будущее игрока было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.

Бразилец Фернандес получил гражданство России в 2016 году и провел за сборную более 30 матчей.