Россия потребовала от Чехии предоставить информацию о задержании Франчетти

Фото: МИД РФ

Россия потребовала от Чехии предоставить детальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания россиянина Александра Франчетти в Праге. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 13 сентября.

— В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений, — рассказала она.

Захарова добавила, что Москва предупредила чешского посла о дальнейшей деградации двусторонних отношений при продолжении «деструктивной линии Праги» против России и ее граждан. Посольство страны в Праге направило в чешский МИД соответствующую ноту, приводит слова Захаровой сайт ведомства.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал, что в пражском аэропорту задержан Александр Франчетти. Он был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров воссоединился с Россией.

Председатель СК Александр Бастрыкин в связи с этим поручил проверить основания задержания Франчетти. Ордер на его арест выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул он.