Специалист назвала способы предотвращения депрессии после отпуска

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Далеко не все сотрудники легко и с радостью входят в привычный ритм жизни после отпуска. Многие из тех, кто работает удаленно или в офисе, впадают в депрессию осенью. Психолог и эксперт по личностному развитию Анастасия Волошина объяснила, как предотвратить такое состояние и вернуться в режим.

По ее словам, самое главное в этом вопросе — это плавный переход от работы к отпуску, и наоборот.

— Огромное значение имеет то, как вы входите в отпуск и выходите из него, насколько плавно это происходит, нет ли резкой смены. Такой, например, когда вы в пятницу заканчиваете работать поздно вечером, а в субботу рано утром улетаете и пускаетесь во все тяжкие. Или прилетаете вечером в воскресенье, а в понедельник с утра вам уже нужно быть на работе, — отметила эксперт.

Анастасия Волошина рассказала, что такие эмоциональные и физические перепады вредны не только для здоровья, но и для впечатлений от отпуска. Для предотвращения таких ошибок примерно за неделю до отпуска следует включать в привычный режим такие действия, которые готовят человека к путешествию и отдыху.

То же самое следует делать и после отпуска. Это позволит избежать депрессии, добавила психолог в беседе на радиостанции «Радио 1».

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