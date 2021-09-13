Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала о необычных проявлениях плохого метаболизма

Виктория Сикерина

Общество
Врач рассказала о необычных проявлениях плохого метаболизма
Фото: Pixabay

Увеличение обхвата талии может стать симптомом инсулинорезистентности, что является проявлением нарушений метаболизма и обмена веществ в организме человека. Такое мнение в понедельник, 13 сентября, высказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

По словам эксперта, при первых подобных признаках следует немедленно обращаться к специалисту.

— Если вдруг вы надели сезонную одежду и поняли, что она тесна, то это повод пойти к врачу и обследоваться. Это довольно простой способ насторожиться и следить за собой, — отметила врач.

Также Ольга Малиновская подчеркнула важность подсчета калорий с целью поддержания здоровья организма. Однако в настоящий момент в России лишь 10 процентов считают потребляемую пищу и вносят в соответствующий дневник.

В беседе на радиостанции «Радио 1» медик заключила, что к подсчету калорий следует подходить осознанно, так как это превращает простой бытовой процесс в систему, к чему далеко не все готовы.

В понедельник, 13 сентября, доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Продеус предупредил, что некоторые способы приготовления еды на оливковом масле могут привести к онкологии. По его мнению, при неправильном обжаривании продуктов на оливковом масле могут выделяться канцерогены, вызывающие развитие опухолей.

Читайте также:
нарушение обмена веществметаболизмсоветы специалиста
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте