Ученые из Пекинского университета назвали повышающий интеллект напиток

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Утренний чай оказался напитком, который не только дает заряд бодрости, но и повышает интеллектуальные способности. Об этом свидетельствует исследование ученых из Пекинского университета.

В эксперименте приняли участие сто добровольцев. Одной половине дали выпить травяной напиток, а другой — стакан воды.

После этого исследователи заметили, что выпившие чай люди намного быстрее справились с заданиями, чем те, кто выпил воду. На интеллектуальные и когнитивные способности первых повлияли ферменты чая, утверждают ученые.

Специалисты назвали результаты теста поворотными для дальнейшего исследования проблем работы мозга. При этом при передозировке чаем человек страдает от тошноты, головокружения или гиперактивности, предупреждают «Невские новости».

12 сентября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что энергетические напитки содержат большое количество сахара и различных «химических добавок», что может причинить вред организму. Более того, негативные эффекты от этого напитка усиливаются газированной водой, из которой он состоит.

В энергетиках, по ее словам, кофеин дает резкий эффект, а это определенный удар для организма. По сути, это стресс для человека — чтобы его энергия максимально быстро мобилизовалась, добавила врач.

Для здорового человека небольшая доза энергетического напитка не представляет опасности. Но в целом лучше воздержаться от их употребления, заключила Соломатина.