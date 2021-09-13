Астролог посоветовала, как подготовиться к дню осеннего равноденствия

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Астролог Наталья Анисимова дала советы, как лучше провести время перед днем осеннего равноденствия, который придется на 22 сентября.

С 13 по 19 сентября, по ее словам, людей ожидают интересные поездки и полезные знакомства. При общении с новыми людьми эксперт посоветовала не проявлять излишнюю доверчивость и проверять любую информацию.

Не в лучшую сторону вероятны перемены в личной жизни, предупредила Анисимова. Многим людям покажется, что партнеры охладели к ним в любовном плане.

Третья неделя сентября грозит оказаться ямой для продуктивности. Рациональным поступком было бы совершить запланированные покупки сейчас, но при этом стоит отгородить себя от бесполезных трат.

Говоря о финансах, астролог предупредила, что деньги, выданные в долг, вряд ли возвратятся немедленно. Кроме того, Анисимова посоветовала взвесить аргументы «за» и «против» при инвестировании накопленных денег, отмечает Пятый канал.

6 сентября эксперты проанализировали обновленный список миллиардеров Forbes и выяснили, что чаще других богатыми становятся люди, рожденные под одним знаком зодиака. Они изучили данные о днях рождения 250 человек и обнаружили, что 27 богачей из списка родились под знаком Весы.

Астрологи объяснили данный феномен. По их мнению, здесь нет ничего удивительного, так как Весы обладают уникальной способностью притягивать деньги. Также многие представители знака становятся богаче благодаря наследству от умерших родственников.

Однако у данных выводов есть и свои противники. Другие эксперты раскритиковали исследование, так как практически в самом конце их списка миллиардеров среди знаков зодиака оказались Козероги, которых принято считать самыми трудолюбивыми представителями зодиакального круга. По словам астрологов, Козероги амбициозны, сосредоточены на карьере и умеют грамотно распоряжаться финансами.