Биологи обнаружили связь между полом ребенка и мужскими генами

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Пол ребенка зависит от гена, передаваемого по мужской линии. Об этом заявил биолог Корри Гелатти из университета Ньюкасла.

Специалисту удалось проанализировать родословные 927 американских и европейских семей. Генеалогические древа охватили жизнь 556 387 людей начиная с 1600 года.

Данные показали, что мужчины являются обладателями генов, которые контролируют выработку сперматозоидов, несущих хромосомы X и Y. Женщины также обладают данными генами, но у них они не выражены и потому не оказывают влияния на пол будущего ребенка.

Так как мужчины несут два различных типа генов, то возможны три комбинации. Первой является «ММ», когда рождаются мальчики, следующей — «ЖЖ», когда рождаются девочки, и, наконец, «МЖ», когда шансы равны.

Эта теория, по мнению Гелатти, является объяснением соблюдения баланса полов на Земле. При большем количестве мужчин, женщины могли бы передать потомству Y-хромосому, и в более поздних поколениях смогло бы родиться больше девочек, отмечает SpringerLink.

13 сентября ученые из Пекинского университета заявили, что утренний чай оказался напитком, который не только дает заряд бодрости, но и повышает интеллектуальные способности.

В эксперименте приняли участие сто добровольцев. Одной половине дали выпить травяной напиток, а другой — стакан воды.

После этого исследователи заметили, что выпившие чай люди намного быстрее справились с заданиями, чем те, кто выпил воду. На интеллектуальные и когнитивные способности первых повлияли ферменты чая, утверждают специалисты.