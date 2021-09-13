Экономист объяснил причины рекордного подорожания газа в Европе

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Глобальная инфляция и вывод из строя крупнейшего месторождения в Нидерландах являются причинами рекордного подорожания газа в Европе. Об этом заявил украинский экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса в понедельник, 13 сентября.

Инфляция, по его словам, вызвана масштабной эмиссией на Западе. Инициированное ею подорожание коснулось также и прочих сырьевых товаров, которыми торгуются на бирже.

Кроме того, в Нидерландах из строя вышло крупнейшее месторождение Гронинген, откуда странам альянса поставлялось 40 миллиардов кубометров в год. Также, по мнению Фурсы, дефицит газа в Европе спровоцировал уход сжиженного природного газа на рынки Азии, где его можно более выгодно продать.

Потребность Евросоюза в газе увеличилась в этом году и по причине выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объяснил банкир. Также там продолжаются процессы по отключению атомной и угольной генерации, вследствие чего в отдельных районах появляются проблемы с электричеством, подытожил Фурса.

При этом даже полная загрузка российского газопровода «Северный поток — 2» не гарантирует снижения цен на газ в Европе, отмечает издание «Экономика сегодня».