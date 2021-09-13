Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист объяснил причины рекордного подорожания газа в Европе

Иван Юминов

Экономика
Экономист объяснил причины рекордного подорожания газа в Европе
Фото: Pixabay

Глобальная инфляция и вывод из строя крупнейшего месторождения в Нидерландах являются причинами рекордного подорожания газа в Европе. Об этом заявил украинский экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса в понедельник, 13 сентября.

Инфляция, по его словам, вызвана масштабной эмиссией на Западе. Инициированное ею подорожание коснулось также и прочих сырьевых товаров, которыми торгуются на бирже.

Кроме того, в Нидерландах из строя вышло крупнейшее месторождение Гронинген, откуда странам альянса поставлялось 40 миллиардов кубометров в год. Также, по мнению Фурсы, дефицит газа в Европе спровоцировал уход сжиженного природного газа на рынки Азии, где его можно более выгодно продать.

Потребность Евросоюза в газе увеличилась в этом году и по причине выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объяснил банкир. Также там продолжаются процессы по отключению атомной и угольной генерации, вследствие чего в отдельных районах появляются проблемы с электричеством, подытожил Фурса.

При этом даже полная загрузка российского газопровода «Северный поток — 2» не гарантирует снижения цен на газ в Европе, отмечает издание «Экономика сегодня».

Читайте также:
Северный поток — 2экономистЦены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте