Движение транспорта ограничат на Первой Квесисской улице в Москве с 20 сентября

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1-я Квесисская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Транспортное движение на Первой Квесисской улице в столице ограничат с 20 сентября по 5 ноября текущего года. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На данном участке ограничение будет действовать из-за проведения инженерных работ.

— С 20 сентября на улице Первой Квесисской будет ограничено движение автомобилей в связи с инженерными работами. Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ. Ограничения продлятся до 5 ноября, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Около дома № 10б на улице Нижней Масловке с 20 по 22 сентября для проезда оставят одну полосу с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковок для автомобилей. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Здесь же на круглосуточной основе с 23 сентября по 5 ноября для транспортного движения частично сохранят одну полосу, передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 13 сентября, в Госавтоинспекции рассказали о результатах экзаменов водителей, которые ранее были лишены прав на управление автомобилем. Из 470 человек теоретическую часть экзамена сдали лишь 226.