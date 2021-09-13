Более двух миллионов заявок подали на участие в онлайн-голосовании в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 2,1 миллиона заявок подано за два часа до окончания регистрации на дистанционное электронное голосование в столице. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил глава московского общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее он заявил, что москвичи подали 2,027 миллиона заявок. Однако позже эти данные будут проверять.

— В Москве уже подано 2,104 миллиона заявлений, — отметил руководитель штаба, чьи слова приводит РИА Новости.

Венедиктов добавил, что до 16 сентября проведут проверку данных зарегистрировавшихся для онлайн-голосования.

В воскресенье, 12 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная система в России готова к предстоящим выборам в Госдуму более чем на 99 процентов.

По ее словам, на выборах ожидается серьезная конкуренция. На один мандат в Госдуме претендуют порядка 13 кандидатов, а на место в законодательных собраниях регионов — по 11 человек. Памфилова подчеркнула, что в этом году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.