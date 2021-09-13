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«Флоки прибыл»: Илон Маск поделился снимком нового домашнего питомца

Иван Юминов

Общество
«Флоки прибыл»: Илон Маск поделился снимком нового домашнего питомца
Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla, поделился снимком нового питомца.

— Флоки прибыл, — лаконично подписал публикацию бизнесмен.

Питомцем оказалась собака японской охотничьей породы сиба-ину. На снимке можно увидеть, как она спит прямо на ковре, отмечает ФАН.

8 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил Маска на чаепитие.

Рогозин отметил, что приглашает Маска к себе домой как «гостя семьи». Он хочет обсудить с ним несколько тем, среди которых изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на планете.

Маск поблагодарил Рогозина и поинтересовался, какой у него любимый чай. Глава Роскосмоса предложил начать с любимого индийского чая его бабушки, сопроводив публикацию снимком чая «Три дружных слона».

В конце августа Рогозин сообщил, что пригласил Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, запланированный на 5 октября.

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