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Рогозин пригласил Маска на любимый бабушкин чай

Юлия Курганова

Общество
Рогозин пригласил Маска на любимый бабушкин чай
Фото: Роскосмос

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска попить вместе чай.

— Я уже поставил разогревать чайник, — сказал он во вторник, 7 сентября, в интервью каналу CNN.

Рогозин отметил, что приглашает Маска к себе домой как «гостя семьи». Он хочет обсудить с ним ряд профессиональных тем, среди которых изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на планете.

В свою очередь Маск поблагодарил в Twitter Рогозина под его постом и поинтересовался, какой у него любимый чай.

— Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки, — ответил глава Роскосмоса в Twitter, сопроводив пост фото чая «Три дружных слона».

В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил предпринимателей Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, который должен состояться 5 октября.

5 сентября внук и правнук советского ракетного конструктора Сергея Королева посетили завод SpaceX по приглашению главы компании Илона Маска.

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