В МВД предложили упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию

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В МВД предложили разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России. Об этом рассказали в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе ведомства.

В настоящее время для подачи заявления на переселение в РФ выходцы из Донбасса должны поехать на Украину. По новым правилам предлагается разрешить подавать необходимые документы на территории России.

В рамках программы в Россию приезжают люди, которые знают русский язык, выросли в РФ и чувствуют свзяь со страной, однако проживают за границей. Их возвращение на российскую территорию способствует развитию экономики РФ, отметила адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

— У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики, — уточнила Ярмуш.

По ее словам, международное сообщенство не должно вводить против Москвы санкции из-за данного предложения МВД, пишет РИА Новости.

До этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак расскзал, что С 2016 по 2020 год 978 тысяч украинцев получили гражданство России. По его словам, за гражданством России обращались не только жители Донбасса, но и украинцы из других регионов страны.

Козак уточнил, что власти РФ принимали решение о выдаче паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке, так как это была «гуманитарная мера».

Козак также предупредил о реакции Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе. По его словам, в подобном случае в ситуацию будет вмешиваться не только Россия, но и все мировое сообщество.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.