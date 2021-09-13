Блинкен заявил, что «Аль-Каида»* не может осуществить атаки на США

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Американские разведывательные службы считают, что террористическая группировка «Аль-Каида»* на данный момент нет возможностей для атак против США. Об этом рассказал в понедельник, 13 сентября, американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что группировка в настоящее время сильно ослабла.

— Группировка «Аль-Каида»*, атаковавшая нас 11 сентября (2001 года — Прим. «ВМ»), уже давно была серьезно ослаблена до того уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, она не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других, — сообщил Блинкен .

По его словам, участники радикального движения «Талибан»** должны помнить, что произошло в прошлый раз, когда они «предоставили убежище группировке «Аль-Каида»*, а она осуществила атаку» против США, пишет ТАСС.

До этого президент США Джо Байден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентября. Так, глава государства дал старт процедуре их публикации в пятницу, 3 сентября.

В субботу, 11 сентября, мир вспоминает жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один — упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

В резальтате атак погибли 2977 человек, а пострадали более шести тысяч человек. Ответственность за эти терористические атаки лежит на «Аль-Каиде»*.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.