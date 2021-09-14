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В России предложили давать сотрудникам три выходных дня после вакцинации

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В России предложили давать сотрудникам три выходных дня после вакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России хотят обязать российских работодателей давать сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после вакцинации. Письмо с данным предложением было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина от Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

На данный момент оплачиваемые отгулы в данных случаях не предусмотрены трудовым законодательством. Так, вопросы поддержки привитых сотрудников остается в руках работодателей и местных властей.

— При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — говорится в сообщении.

У россиян после вакцинации может появляться сильная реакция на введение препарата, но они остаются незащищенными, им приходится выходить на работу в плохом самочувствии.

Авторы предлагают давать работникам по три дня отгула после любых прививок, которые делают в рамках массовой вакцинации в условиях пандемии, пишет РИА Новости.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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