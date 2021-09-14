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Политолог объяснил, как Зеленский оскорбил Меркель и Макрона

Анастасия Волоснова

Политика
Политолог объяснил, как Зеленский оскорбил Меркель и Макрона
Фото: president.gov.ua

Слова президента Украины Владимира Зеленского о защите Киевом Запада от «российской агрессии» оскорбляют президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом рассказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

По его словам, подобная риторика может быть понятна среди украинцев. Однако западные лидеры не могут оценить слова Зеленского, зная «истинный потенциал» украинской армии.

— Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, — отметил Матвейчев в эфире телеканала «Россия 1».

До этого Меркель выдвинула Зеленскому ультиматум, который был согласован с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Так, существует «консолидированное решение по Украине», которое было создано на почве отказа Киева от выполнения обязательств по стабилизации ситуации в Донбассе. Также Киев не выполнил обещания, принятые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

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