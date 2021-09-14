Число пострадавших из-за теракта в новозеландском Окленде возросло до восьми

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Стало известно о еще одном пострадавшем в результате теракта в новозеландском городе Окленд. Их число увеличилось до восьми. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает полиция Новой Зеландии.

— Полиция установила личность и определила местонахождение восьмой жертвы нападения. Он не пострадал, но был схвачен террористом, когда пытался остановить нападение на женщину. Он оказал первую помощь пострадавшей, прежде чем добраться до безопасного места, — написал в заявлении комиссар полиции Тим Андерсон.

В ведомстве также отметили, что трое пострадавших находятся в больнице, их состояние стабильно. Еще пятеро остаются дома, передает ТАСС.

В пятницу, 3 сентября, мужчина напал на людей в супермаркете, сотрудникам полиции удалось застрелить злоумышленника. Премьер-министр назвала нападение терактом, было известно о шести пострадавших.

В субботу, 4 сентября, премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что семь человек пострадали в результате теракта в новозеландском городе Окленд, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Она уточнила, что нападавший мужчина был известен властям и находился под наблюдением полиции, но ранее он не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму, прежде чем он совершил нападение.