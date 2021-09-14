Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве во вторник

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Усиление ветра с порывами до от 13 до 18 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы и до конца вторника, 14 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичей призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними свои машины.

В Москве во вторник, 14 сентября, ожидаются кратковременный дождь и небольшое похолодание до плюс 12–14 градусов. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

При этом температура воздуха в Подмосковье составит плюс 11–16 градусов. Погоду в столичном регионе будет определять антициклон, из-за чего на улице будет облачно с прояснениями.

Скорость северо-западного ветра достигнет 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха — 50 процентов, передал ранее портал.