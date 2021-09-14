Москвичам рассказали о погоде в столице 14 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве во вторник, 14 сентября, ожидаются кратковременный дождь и небольшое похолодание до плюс 12–14 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

При этом температура воздуха в Подмосковье составит плюс 11–16 градусов. Погоду в столичном регионе будет определять антициклон, из-за чего на улице будет облачно с прояснениями.

Скорость северо-западного ветра достигнет 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность — 50 процентов, передает портал.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье температура во вторник, 14 сентября, снизится сразу на десять градусов и составит плюс 10–13 градусов.

Такого же мнения придерживается главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он спрогнозировал похолодание на десять градусов 14 сентября. По его словам, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12–17 метров в секунду.

Кроме того, в регионе возможно падение температуры до нуля градусов. Сотрудники Гидрометцентра утверждают, что в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание.