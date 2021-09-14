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Около трех тысяч квадратных метров самостроя выявили в ЦАО Москвы в августе

Полина Долганова

Город
Около трех тысяч квадратных метров самостроя выявили в ЦАО Москвы в августе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Госинспекция по недвижимости проанализировала итоги контрольных проверок на территории ЦАО Москвы за август текущего года.

Так, в течение месяца в Центральном округе выявили 40 объектов самовольного строительства, общая площадь которых составила 2,92 тысячи квадратных метров.

Из них 26 объектов относятся к некапитальным (навесы, шлагбаумы, ограждения) и 14 — к капитальным, то есть являются полноценными зданиями и строениями.

По словам начальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислава Овчинского, в центре столицы находится больше всего достопримечательностей и культурных объектов. В связи с этим борьбе с самостроем в ЦАО власти Москвы уделяют особое внимание.

Всего с начала текущего года в центре города выявили 291 незаконную постройку. После ликвидации всех объектов площадь освободившейся территории составила 1,97 тысячи «квадратов».

В настоящее время из 40 выявленных за последний летний месяц объектов самостроя были демонтированы три постройки. Остальные объекты будут демонтированы в ближайшее время.

Госинспекция по недвижимости Москвы одной из первых в России стала применять самые передовые технологии для выявления самостроев. О том, как это происходит, в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

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