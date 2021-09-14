СМИ: Apple выпустила обновления для защиты от израильской программы, следящей за пользователями

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Данные пользователей смартфонов от корпорации Apple находились под угрозой. Израильские хакеры создали специальный софт для слежки за владельцами айфонов. По данным СМИ, следили даже за целым рядом мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Корпорация в сжатые сроки выпустила обновления, которые должны устранить уязвимость, передает издание Guardian.

Программа называется Pegasus, как отмечает Wall Street Journal, она очень опасна. Чтобы данные пользователя оказались в руках у злоумышленников, даже не нужно было открывать ссылки или документы — их достаточно было просто получить.

А New York Times сообщила, что наличие такой программы серьезно обостряет вопрос гонки вооружений в сфере кибербезопасности. По мнению издания, теперь правительства стран могут платить владельцам вредоносного софта за его использование для слежки за другими правительствами или отдельными людьми, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что россияне стали покупать больше кнопочных телефонов. Одним из факторов повышения спроса стала их защищенность — такие телефоны значительно безопаснее смартфонов в плане кибермошенничества и прослушки, так как не имеют некоторых функций, в которых можно найти уязвимость.