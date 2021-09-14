Жителям трех домов в Царицыне предложат равнозначные квартиры в конце 2021 года

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Кавказский бульвар, дом 40 Карта всех событий

Жильцы трех пятиэтажных зданий в районе Царицыно на юге столицы начнут переселяться в новые дома в рамках программы реновации до конца 2021 года. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, процесс переселения начнется для более чем 260 семей.

Москвичи, которые в настоящее время проживают в домах по адресам Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2, и дом 42, корпус 2; улица Кантемировская, дом 41, переедут в новые дома в шаговой доступности.

К настоящему моменту две новостройки для переселения уже были введены в эксплуатацию: Кавказский бульвар, дом 40, и Кантемировская улица, дом 39а.

Всего в рамках программы реновации в районе Царицыно на юге Москвы планируется переселить жителей 141 здания, в которых проживает 36 тысяч человек.

Для переселения горожан в районе уже было подобрано 15 стартовых площадок.

До этого Сергей Левкин рассказал, что жильцы панельной пятиэтажки на Новощукинской улице начинают переселение в новый дом по программе реновации.

Он также напомнил, что ранее уже началось переселение 2 корпуса дома № 61 на Авиационной улице. Кроме того, до 2024 года в районе Щукино предстоит переселить еще четыре дома, в которых живут 1,2 тысячи человек.