Житель Подмосковья незаконно пробрался на территорию охраняемого НИИ

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который незаконно проник на территорию научно-исследовательского института. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве во вторник, 14 сентября.

По данным ведомства, на территории НИИ сработала тревожная кнопка. По сигналу на охраняемый объект прибыли росгвардейцы. Они задержали мужчину, который проник на территорию института, перебравшись через забор.

При задержании нарушитель не смог объяснить причину своего поступка. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в июле на юго-западе города. Росгвардейцы задержали мужчину, который проник на охраняемый объект на Новоясеневском проспекте. Нарушитель перелез через забор, разбил два окна, а затем вступил в драку с охранником.