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Сразу несколько районов остались без электричества в Екатеринбурге

Михаил Алимов

Общество
Сразу несколько районов остались без электричества в Екатеринбурге
Линии электропередач / Фото: Анна Быкова

В нескольких районах Екатеринбурга отключилось электроснабжение. Проблемы наблюдались в Парковом и Октябрьских районах, а также в центре города.

Из-за аварии не работали светофоры и электрический транспорт.

В местной Электросетевой компании заявили, что проблемы возникли на линии. На место инцидента выехали бригады специалистов и восстановили электроснабжение примерно за полчаса. Одной из причин могло быть « внешнее воздействие», передает портал «E1.ru».

12 сентября «ВМ» писала об отключении электричества в районе метро «Проспект Вернадского» из-за пожара на трансформаторной подстанции.

Возгорание удалось потушить в 02:31. Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании на площади 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

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