Пожар на трансформаторной подстанции на западе Москвы потушили
Пожар на трансформаторной подстанции на западе столицы ликвидировали. Об этом сообщается в понедельник, 13 сентября, на сайте МЧС по городу Москве.
Возгорание удалось потушить в 02:31. Происходил пожар в двухэтажном кирпичном здании на площади 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар произошел на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского 12, корпус 5 ночью в субботу, 12 сентября. В результате в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество. Пожару присвоен второй номер сложности.
Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.