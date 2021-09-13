Пожар на трансформаторной подстанции на западе Москвы потушили

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 12к5 Карта всех событий

Пожар на трансформаторной подстанции на западе столицы ликвидировали. Об этом сообщается в понедельник, 13 сентября, на сайте МЧС по городу Москве.

Возгорание удалось потушить в 02:31. Происходил пожар в двухэтажном кирпичном здании на площади 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар произошел на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского 12, корпус 5 ночью в субботу, 12 сентября. В результате в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество. Пожару присвоен второй номер сложности.

Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.