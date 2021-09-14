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Столичные врачи вылечили от коронавируса 1362 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 1362 пациентов за сутки
26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1362 пациентов. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели1 466 721 человек.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1362 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки в Москве было зафиксировано 1609 новых случаев заболевания. Еще 663 человека были госпитализированы с коронавирусом в столичные медицинские учреждения. За день скончались 47 москвичей, на аппарате ИВЛ находятся 240 граждан.

По состоянию на 13 сентября первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве привились пять миллионов человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что доля пожилых людей среди заболевших в Москве высока, если сравнивать с другими крупными городами мира.

Ракова также сравнила ситуацию в Москве и в Лондоне — в российской столице процент заболевших пожилого возраста в два раза выше (26 процентов против 13). Это автоматически влечет за собой большую нагрузку на систему здравоохранения, потому что госпитализируют чаще всего именно пожилых людей. Также три четверти всех смертей от коронавируса приходятся на пожилое население, сообщает она.

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