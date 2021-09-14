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Единый день консультаций для некоммерческих организаций пройдет в Москве

Полина Долганова

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Единый день консультаций для некоммерческих организаций пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Единый день консультаций для некоммерческих организаций (НКО) состоится в Москве 15 сентября. Сотрудники организаций смогут посоветоваться со специалистами по интересующим их вопросам.

Записаться на мероприятие можно с 11:00 до 17:40. Стать слушателем на консультации можно бесплатно.

В рамках единого дня консультаций мы расширили список тем, поэтому задать свой вопрос можно будет и другим специалистам, например SMM-менеджеру или психологу, — рассказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Мероприятие состоится по адресу Садовническая набережная, дом 9, в коворкинге «Рабочая станция — Балчуг». Для участия необходима предварительная регистрация.

Представители НКО смогут побеседовать с экспертами фандрайзинга, краудфандинга, регистрации и других направлений.

О том, как записаться на консультацию, подробнее рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 15 сентября в Москве стартует прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город».

По ее словам, НКО помогают развивать в городе систему социальной поддержки. Конкурс «Москва — добрый город» призван обеспечить их финансированием на реализацию разного рода городских проектов. В этом году условия конкурса обновили.

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