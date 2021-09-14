Выставка «Это все о ней» открылась в музее «Зоя»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Музейный комплекс «Зоя» в Петрищеве представляет первую выставку «Это все о ней», открывшуюся накануне дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Посетители окажутся в Москве 30-х годов XX столетия. В атмосферу любимого города гостей погружают звуки Москвы: гомон улиц, детские голоса в школьном дворе, звон трамваев, музыка той эпохи, в которой жила Зоя. Здесь можно узнать о жизни московской школьницы Зои, ее заботах, интересах, мыслях, рассуждениях и мечтах.

На выставке представлены личные вещи Зои, которые ее мама в свое время передала на хранение в Музей Москвы.

Планируется, что ежегодно в день рождения Зои Космодемьянской в Петрищеве будет открываться новая выставка, проходить театральный или музыкальный фестиваль.

Выставка открыта до 12 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

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