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Выставка «Это все о ней» открылась в музее «Зоя»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Это все о ней» открылась в музее «Зоя»
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Музейный комплекс «Зоя» в Петрищеве представляет первую выставку «Это все о ней», открывшуюся накануне дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Посетители окажутся в Москве 30-х годов XX столетия. В атмосферу любимого города гостей погружают звуки Москвы: гомон улиц, детские голоса в школьном дворе, звон трамваев, музыка той эпохи, в которой жила Зоя. Здесь можно узнать о жизни московской школьницы Зои, ее заботах, интересах, мыслях, рассуждениях и мечтах.

На выставке представлены личные вещи Зои, которые ее мама в свое время передала на хранение в Музей Москвы.

Планируется, что ежегодно в день рождения Зои Космодемьянской в Петрищеве будет открываться новая выставка, проходить театральный или музыкальный фестиваль.

Выставка открыта до 12 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Музей Победы 19 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня оружейника. Мероприятия текущего года посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» в Зале Полководцев состоится концерт, где прозвучат любимые песни: «Баллада о матери» и «Баллада о солдате». Учащиеся прочтут стихотворения Владимира Высоцкого «Братские могилы» и «Буревестник» Казимира Лейно.

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